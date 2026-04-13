Пермяк поехал в гости к другу и заживо сгорел в своей машине

В Пермском крае мужчина сгорел заживо, находясь в собственном автомобиле. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Добрянском округе Прикамья. Как считают родные 26-летнего Степана Трутнева, его машина загорелась в результате поджога. Спасатели и полицейские предположили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, например, непотушенная сигарета, однако семья потерпевшего категорически отвергает такое предположение.

«Муж не курил! А машина начала гореть сзади, в то время как он сидел спереди, за рулем», — заявила жена Степана, Светлана Трутнева.

Она утверждает, что на месте происшествия до сих пор остаются обгоревшие останки ее мужа, так как из-за плохой видимости и погодных условий некоторые фрагменты якобы не удалось собрать. По словам супруги, в тот вечер муж направился в гости к знакомому, ранее судимому за тяжкое преступление, но тот не вышел из дома. Соседи мужчины подтвердили, огонь вспыхнул именно в задней части машины. Они вызвали помощь, но спасти мужчину не удалось.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, для установления точной причины возгорания назначены экспертизы.

Ранее житель Алтайского края выпил и попытался сжечь заживо жену и двоих детей.