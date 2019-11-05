Роспотребнадзор рассказал о рисках микрозаймов
В Роспотребнадзоре рассказали, что россияне стали все чаще обращаться в «теневым» микрофинансовым организациям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, большинство россиян не обладают финансовой грамотностью, из-за чего все больше предпочитаются рискованные структуры включенным в государственный реестр организациям.
Также сообщается о том, что россияне стали все меньше получать положительного ответа от зарегистрированных банков.
В ведомстве уточнили, что ряд легальных микрофинансовых компаний (МФО) предоставляет высокие в цене микрозаймы закредитованным и безработным гражданам, а сами россияне игнорируют положения договора с МФО.
Кроме того, население прибегает к микрозаймам и в бытовых случаях.
Чаще всего россияне не имеют других способов заработка, кроме зарплаты, в связи с чем им сложнее оплачивать долги.
В Роспотребнадзоре также отметили, что потребителей облагают высокими процентами.
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