Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.

Также в министерстве подсчитали, что в следующем году поступления составят 639 млрд рублей, а в 2022 году доход возрастет до 737 млрд.

В ведомстве ожидают, что таким образом, рост дополнительных поступлений превысит инфляцию, показатель которой примерно равен 4% в год.

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