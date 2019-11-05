Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

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Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, у страны достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон.

«Сейчас у нас в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», — сказал Оржель.

При этом министр добавил, что Киев понимает важность подписания нового договора о транзите газа.

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