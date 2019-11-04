«Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотр тарифа на транзит

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» предоставила новые исковые требования российской компании «Газпром» с рядом требований. Об этом сообщается в Facebook исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Он заявил, что компания направила требования на прошлой неделе в Стокгольмский арбитраж о пересмотре транзитного тарифа «Газпромом». Исполнительный директор украинской компании подчеркнул, что при невыполнении данного требования «Нафтогаз» потребует компенсации в размере $11,8 млрд.

Кроме того, Витренко добавил, что украинская сторона требует обязать российскую компанию предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории». По его данным, «Газпром» продолжает осуществлять газовые поставки в Донбасс.

«Обязать «Газпром» подписать технические и коммерческие акты, которые предоставил «Нафтогаз», без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны «Газпромом», — написал Витренко.

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