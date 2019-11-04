В Госдуме оценили призыв Украины препятствовать «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал обращение премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии с призывом противодействовать «Северному потоку — 2». Об этом сообщает RT.

Он заявил, что проблема Украины заключается в подмене понятий, обратив внимание на слова Гончарука об энергетической безопасности Европы.

Член Госдумы добавил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Северный пото — 1» являются для ЕС лучшим вариантом, поскольку «их никто не сможет перекрыть». Депутат подчеркнул, что для экономики и жителей Евросоюза получение российского газа является «крайне важным».

По его мнению, слова Гончарука не окажут влияние на политику европейский стран в отношении строительства газопровода.

«Украина не входит в ЕС, как она может что-то советовать?», — добавил Ананских.

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