Власти США ввели новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

Отмечается, что ограничительные меры были установлены в отношении девяти иранских граждан.

Уточняется, что среди попавших под санкционную политику лиц находится сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Кроме того, санкции были введены в отношении генштаба вооруженных сил Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Удар по «стражам»: США ввели новые санкции против Ирана

— США могут исключить российские компании из санкций по Ирану