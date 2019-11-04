В Ереване горит ангар российской авиабазы
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В ереванском аэродроме «Эребуни» горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
Как отмечается, сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 13.33 мск.
На место происшествия выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления.
Информации о пострадавших и причине возгорания не приводится.
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