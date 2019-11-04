В Ереване горит ангар российской авиабазы

В ереванском аэродроме «Эребуни» горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Как отмечается, сигнал о возгорании поступил в Службу спасения в 13.33 мск.

На место происшествия выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления.

Информации о пострадавших и причине возгорания не приводится.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На горящей плавбазе в Сахалинской области произошел хлопок