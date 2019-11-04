Авиакомпании США проверят на безопасность Boeing 737 MAX для восстановления репутации
Крупные авиакомпании США проведут демонстрационные полеты Boeing 737 MAX, чтобы доказать их безопасность перед тем, как их снова введут в эксплуатацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и авиационной отрасли.
Таким образом авиакомпании хотят заручиться доверием пассажиров и пилотов, доказав, что все системы самолета работают исправно.
В частности, должна быть продемонстрирована бесперебойная работа автоматической системы улучшения характеристик маневрирования, которая, предположительно, могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
Полеты будут проходить без людей на борту.
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