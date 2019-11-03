Украине предрекли «печальный сценарий» из-за отсутствия авиасообщения с РФ

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Директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко высказал мнение о последствиях отсутствия авиасообщения с Россией и состоянии авиаотрасли на Украине. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, облет российской территории и акватории наносит финансовый ущерб украинским авиаперевозчикам. Также он отмечает, что это увеличивает время полета.

Эксперт считает, что Украине нужно в ближайшее время договориться с Россией о нормализации авиасообщения. По его мнению, иначе в украинской авиаотрасли все пойдет по «весьма печальному сценарию».

Белашко отмечает, что если Киев не договорится по данному вопросу, в том числе об авиатранзите, то Украину ждет отмена рейсов, закрытие маршрутов, сокращение персонала, снижение налоговых поступлений, а также ухудшение логистического климата.

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