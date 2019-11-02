Новак: Россия сократила добычу нефти на 92% в рамках соглашения ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила добычу нефти на 211 тыс. баррелей в октябре в рамках соглашения ОПЕК+ по отношению к базовому уровню. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, добыча нефти в России сократилась в 211 тыс. баррелей в сутки.

«При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тыс. баррелей в сутки», — сказал Новак.

Так, Россия выполнила план на 92,5%,

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