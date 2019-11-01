ЦБ высказался о растущем числе заемщиков

Центробанк рассказал, что россияне часто берут кредиты, не успев погасить предыдущие. Об этом говорится в докладе регулятора.

По данным ЦБ на 1 сентября, в России взяли заем 39,6 миллионов человек. Из этого числа две трети имеют долги по кредиту или кредитной карте.

«Лишь 10,6% занятого населения имеет задолженность по ипотечному кредиту», — уточняет регулятор.

Кроме того, Центробак отметил, что растет число людей, которые берут сразу несколько кредитов и не успевают их погасить. В результате этого у них появляются задолженности. Как считает регулятор, такие действия могут увеличить риски кросс-дефолта заемщиков по имеющимся кредитам.

Также в докладе подчеркивается, что чаще всего россияне просрочивают платежи на небольшие суммы (до 100 тысяч рублей).

«Однако основной объем «плохой» задолженности сформирован кредитами на сумму более 100 тыс. рублей», — говорится в документе.

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