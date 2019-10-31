Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.

По мнению специалистов, стоимость электроэнергии может вырасти на 50% в России из-за углеродного налога, который могут ввести в рамках присоединения страны к соглашению. Кроме того, налогоплательщики станут отдавать за реализацию документа около 3–4% ВВП ежегодно.

В институте считают, что россияне негативно воспримут такие новшества и рост цен, ведь из-за этого могут начаться массовые увольнения.

«Минусы очевидны, а плюсы нет», — считает замдиректора института Александр Григорьев.

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