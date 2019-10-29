Новую систему пенсионных накоплений представили ЦБ и Минфин

Центробанк и министерство финансов России презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что законопроект представили первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов и заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев.

ГПП должен дать россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Отмечается, что пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ. Также будет введена поощрительная льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на доход для работодателя в том случае, если он частично оплачивает взносы сотрудников.

Кроме того, новая система будет добровольной. Ее будут активировать не с момента подписания документов, а с внесения первого денежного платежа.

До этого стали известны параметры новой накопительной пенсионной системы.