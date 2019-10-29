Ливанские банки закрыты 12 дней подряд из-за уличных протестов
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Из-за массовых антиправительственных демонстраций работа банков Ливана парализована уже 12 дней, сообщает РИА Новости.
Демонстрации в Ливане начались 17 октября, в них принимает участие около 2 млн человек, что составляет примерно половину населения страны. Протестующие требуют отставки действующего правительства под руководством премьер-министра Саада Харири.
Из-за нестабильной ситуации в государстве Ассоциация банков Ливана приняла решение обслуживать клиентов исключительно через банкоматы, пообещав обеспечить достаточное количество наличных средств.
Митингующие блокируют главные дороги крупных городов и автомагистрали страны, кроме банков закрыты университеты и школы.
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