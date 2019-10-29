Для российских дачников начали действовать налоговые льготы

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль. Об этом информирует «Парламентская газета».

От налога на прибыль будут освобождены взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Отмечается, что нововведение возникло в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Как уточняется, закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.

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