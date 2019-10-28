«Налог на проживание» может появиться в турецких отелях с 2020 года

В Ассоциации туроператоров России рассказали о возможности появления затрагивающего все объекты размещения, в том числе отели, налога в Турции. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Представители АТОР отметили, что получивший название «налог на проживание» никто не ждал.

Уточняется, что новые изменения в туристической сфере вступят в силу с 1 апреля 2020 года и составит 1%. Ожидается, что в 2021 году этот налог увеличится до 2%.

Отмечается, что налог будет рассчитываться с учетом общей стоимости услуг, оказанных гостю. Его также рассмотрит турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сможет уменьшить данный процент или увеличить.