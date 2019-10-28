Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он заявил, что российские представители видят готовность к прямым газовым поставкам через Украину.

Глава минэнерго также рассказал об отсутствии официальной позиции Украины по разрешению судебного разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Следующие трехсторонние консультации ожидаются в конце ноября. Новак также подчеркнул, что все стороны настроены на то, чтобы найти решения в газовом вопросе и обеспечить транзит.

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