Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Он заявил, что российские представители видят готовность к прямым газовым поставкам через Украину.
Глава минэнерго также рассказал об отсутствии официальной позиции Украины по разрешению судебного разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Следующие трехсторонние консультации ожидаются в конце ноября. Новак также подчеркнул, что все стороны настроены на то, чтобы найти решения в газовом вопросе и обеспечить транзит.
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