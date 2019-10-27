«Ъ»: россияне заявили о нежелании давать в долг

Согласно данным опроса, который устроил «Коммерсантъ», 49,03% россиян не дают деньги в долг.

Кроме того, 25,06% опрошенных терпеливо ждут и тактично напоминают о том, что нужно вернуть одолженную сумму.

Также 13% респондентов сообщили, что прощают долги.

Отмечается, что 7,5% россиян заявили, что им всегда вовремя возвращают деньги.

Остальные опрошенные сообщили, привлекают специально обученных людей, забирают долг самостоятельно, или возвращают его с помощью государства.