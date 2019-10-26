Орешкин выделил предел снижения ключевой ставки ЦБ

В Минэкономразвития страны нашли предел снижения Банком России ключевой ставки. О нем рассказал глава ведомства Максим Орешкин принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Во-первых, министр подчеркнул, что снижение ставки является осознанием ЦБ реальности.

Однако есть предел по снижению ставки, иначе уровень может стать критическим для страны. По словам Орешкина, пределом станет 3-х процентная ключевая ставка, ниже этого уровня министр не советует уходить.

Он подчеркнул, что, если 3% будет мало для того, чтобы стимулировать российскую экономику, то нужно увеличивать дефицит и воспользоваться механизмом бюджетного стимулирования.