Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании «Южного потока», дочерней компании «Газпрома», которая занимается строительством «Турецкого потока». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело связано с иском «Нафтогаза» к «Газпрому» из-за передачи указанных акций компании «Трансгаз Краснодар».

По словам Витренко, это якобы произошло после того, как суд начал заморозку активов Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперты оценили требование «Нафтогаза» к России по газу Туркмении

— Болгарский суд разрешил строительство продолжения «Турецкого потока»