Стала известна концепция новой пенсионной системы

Законопроект о «государственном пенсионном плане» (ГПП) находится в высокой стадии готовности. Разработчики надеются в скором времени обсудить его с рынком и общественностью перед внесением в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документа.

Так, подключаться к системе можно будет добровольно и в любом возрасте. Также выбрать желаемый фонд можно будет лично.

Уточняется, что размер взносов устанавливать и изменять можно будет самостоятельно, а также приостанавливать их уплату.

Прием взносов будет осуществляться через централизованную систему «пенсионный администратор», в связи с чем копить на пенсию россияне смогут самостоятельно при государственной поддержке.

Как стало известно, договор будет вступать в силу с момента первого платежа, а не с даты фактического подписания документов. Для его заключения нужно будет заполнить и подать заявление.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.