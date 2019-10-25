Составлен топ наиболее востребованных в будущем профессий

Стал известен список профессий, которые наиболее востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов из ВНИИ труда.

Возглавляют список массовые профессии, такие как бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Специалисты выяснили, что также востребованности не утратят дефицитные профессии. К ним можно отнести электрослесарей, электромонтеров оперативно-выездной бригады, менеджеров контроля качества биотехнологического производства, инженеров-химиков, а также преподавателей адаптивной физической культуры и спорта.

Кроме того, повышается значимость ключевых профессий, представители которых играют первостепенную роль для организации, а также новых специальностей. Речь идет о специалистах по большим данным и облачным приложениям.

Эксперты также выделили профессии, связанные с конкретными технологиями — те, что существуют только в течение времени, пока данные методы используются. К ним относят, например, сферу нанотехнологической индустрии.