Россияне стали больше тратить на штрафы

Расходы россиян на автомобиль увеличились в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Деньги», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что «средний чек» владельца автомобиля увеличился на 22%, при этом расходы включают в себя штрафы, техобслуживание, покупку бензина, а также услуги мойки и шиномонтажа. Он равен 8 192 рублям.

Также средний размер трат на погашение штрафов ГИБДД за год в России возрос с 496 руб. до 531 рубля.

Уточняется, что спрос на аренду машин вырос в 18 раз, а на использование услуг такси — в 3,5 раза.

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