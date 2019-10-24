РФ сделала Африке около 300 предложений на сумму свыше 800 млрд рублей

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что Россия выдвинула около 300 предложений африканским странам в медицине, энергетике, недропользовании и других отраслях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что совместно с Министерством экономического развития была разработана карта компетенций России для Африки. Она будет функционировать все время до следующих африканских мероприятий. В ее подготовке участвовало более 170 российских компаний и организаций.

«Мы туда обобщили около 300 предложений по направлению медицины, недропользованию, цифровому государству, образованию, транспортной инфраструктуре, энергетике, сельскому хозяйству», — сказал он.

По его словам, участниками форума стали свыше шести тысяч делегатов из 104 стран мира. На встречах в Сочи были подписаны свыше 50 соглашений на сумму более 800 млрд рублей.

Предположительно, ближайший российско-африканский форум может состояться через 2,5-3 года.