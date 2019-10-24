«Газпром нефть» начала строительство первого в РФ современного завода по производству катализаторов

Компания объявила о переходе к активной фазе строительства в Омске современного комплекса по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки.

Известно, что новое производства мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства моторного топлива и глубокой переработки нефти.

Инвестиции «Газпром нефти» в проект составляют более 30 млрд рублей.

На сегодняшний день комплексов такого уровня в России не существует. Как заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, этот проект обеспечит независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов и стабильность производства качественного топлива. «Современное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги», — отметил он.

В церемонии, знаменующей начало строительства, приняли участие председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, губернатор Омской области Александр Бурков.

Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального, в 2019 году проект получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ в рамках специального инвестиционного контракта. Планируется, что строительство завода будет завершено в 2021 году.

Новый производственный комплекс после выхода на проектную мощность продолжит формирование регионального нефтехимического кластера в одном из крупных центров нефтепереработки и химической промышленности в стране, заявил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Он полностью обеспечит потребности российских заводов, это замечательный пример замещения импортных технологий в стратегически важной отрасли», — отметил Меняйло.

«Ответственное отношение к экологии на всех этапах производства — это обязательное требование к работе каждого предприятия, — сказала, в свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. — Повышение эффективности работы должно идти вместе с заботой об окружающей среде, и инвестиции в рост производственной мощности должны сопровождаться системами очистки, мониторинга и контроля. Подход компании к созданию таких производств может служить примером для всей отрасли».

«Газпром нефть» давно стала надежным партнером Омской области, и я только приветствую появление таких проектов, которые действительно формируют будущее российской промышленности. Инвестиции компании дают импульс к развитию региона, создают новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов, которых готовят Омские вузы», — резюмировал омский губернатор Александр Бурков.