Лужков о лидерстве Батуриной в списке Forbes: потрясающий бизнесмен
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков объяснил лидерство своей супруги предпринимательницы Елены Батуриной в списке самых богатых женщин России в 2019 году по версии журнала Forbes. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экс-мэр считает, что Батурина достойно возглавила список.
«Я считаю, что она достойна, -— она потрясающий бизнесмен, очень эффективный», — сказал Лужков.
Он также выразил сожаление о том, что таких людей, как его супругу, «в России не очень принимают».
По словам бывшего мэра, Батурина вынуждена была прервать свою деятельность в стране из-за «давления на нее и на семью».
При этом он добавил, что предпринимательница продолжает эффективно работать за рубежом.
«Я думаю, как гражданина Россия (ее) не потеряла, а бизнесмена — потеряла», — уточнил Лужков.
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