Лужков о лидерстве Батуриной в списке Forbes: потрясающий бизнесмен

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков объяснил лидерство своей супруги предпринимательницы Елены Батуриной в списке самых богатых женщин России в 2019 году по версии журнала Forbes. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-мэр считает, что Батурина достойно возглавила список.

«Я считаю, что она достойна, -— она потрясающий бизнесмен, очень эффективный», — сказал Лужков.

Он также выразил сожаление о том, что таких людей, как его супругу, «в России не очень принимают».

По словам бывшего мэра, Батурина вынуждена была прервать свою деятельность в стране из-за «давления на нее и на семью».

При этом он добавил, что предпринимательница продолжает эффективно работать за рубежом.

«Я думаю, как гражданина Россия (ее) не потеряла, а бизнесмена — потеряла», — уточнил Лужков.

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