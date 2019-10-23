ФНС установит налог за привлечение самозанятых
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что налоговая служба будет досчитывать страховые взносы и подоходный налог предприятию в случае, если самозанятый оказывает услуги только лишь этой организации.
Силуанов также подчеркнул, что на сегодняшний день в качестве самозанятых по России зарегистрировались 240 тысяч человек. При этом 90% из них имели опыт работы «в серую».
По словам вице-премьера, эксперимент уже проводится в четырех регионах России: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Уточняется, что на всей территории России изменения вступят в силу с 2020 года.
До этого Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России.