ФНС установит налог за привлечение самозанятых

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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что налоговая служба будет досчитывать страховые взносы и подоходный налог предприятию в случае, если самозанятый оказывает услуги только лишь этой организации.

Силуанов также подчеркнул, что на сегодняшний день в качестве самозанятых по России зарегистрировались 240 тысяч человек. При этом 90% из них имели опыт работы «в серую».

По словам вице-премьера, эксперимент уже проводится в четырех регионах России: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Уточняется, что на всей территории России изменения вступят в силу с 2020 года.

До этого Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России.