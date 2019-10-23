Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП, 0,5% и 0,2% соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен при базовой цене на нефть — это $42 за баррель.

Он также отметил, что в следующем году ВВП будет больше 7% благодаря достаточным накоплениям в Фонде национального благосостояния.

В 2020 году доход бюджета прогнозируются на уровне 20,379 трлн рублей (18,1% ВВП), в следующем году — 21,246 трлн (17,7% ВВП), далее — 22,058 трлн (17,2% ВВП) соответственно.

Второе чтение запланировано на 19 ноября, третье — на 21 ноября.

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