Минтруд оценил данные о массовых сокращениях в 2020 году

В Минтруде отреагировали на данные СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях. Об этом информирует РИА «Новости».

Как сообщили в ведомстве, показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне, поскольку в данный момент рынок труда находится в стабильном положении.

Уточняется, что в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий.

При этом в Минтруде отметили, что на момент 1 октября текущего года сайт насчитывал 662,2 тысячи безработных пользователей. Уровень безработицы составляет 0,9%.

До этого СМИ сообщали, что каждая десятая компания планирует увольнения.