Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, его планируется рассмотреть во втором чтении в ноябре.

Для этого будет создана единая информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС), которая свяжет банки и операторов связи.

Данная мера призвана обезопасить граждан от навязчивых звонков коллекторов и мошенников.