Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона
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Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут «Известия».
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, его планируется рассмотреть во втором чтении в ноябре.
Для этого будет создана единая информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС), которая свяжет банки и операторов связи.
Данная мера призвана обезопасить граждан от навязчивых звонков коллекторов и мошенников.