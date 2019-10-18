В правительстве сочли странными слова Лукашенко о «сдерживающих мерах» РФ

В правительстве назвали странными слова белорусского президента Александра Лукашенко, который заявил о том, что Россия якобы применяет сдерживающие меры по отношению к продуктам из Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине страны.

По словам источника, эти слова было странно слышать, ведь в основном белорусская сторона блокирует решение по общему рынку евразийского союза. В основном речь идет о табаке, сельскохозяйственной технике и об алкоголе.

«Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров», — добавил источник.

До этого Лукашенко сказал, что Россия стала проявлять некие сдерживающие меры по отношению к белорусским продуктам питания», хотя АЭС создавался «на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко высказался о близости России и Белоруссии

— Лукашенко рассказал о планах после президентства

— Лукашенко поддержал мнение Путина о разработке США новых ракет