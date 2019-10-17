Порядок взыскания долгов с дачников упрощен

В России упростили процедуру взыскания задолженности с дачников из-за вступивших в силу изменений в Гражданский процессуальный кодекс. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, больше гражданам не нужно подавать иск, достаточно обратиться в мировой суд для выдачи необходимого приказа.

После заявителю необходимо направить полученный документ в банк, далее деньги спишутся со счета или карты должника.

По словам директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, каждый десятый садовод в России является злостным должником, у многих из них сумма долга превышает 50 тыс. рублей.