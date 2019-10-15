Эрдоган оценил санкции США против Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турция продолжит военную операцию «Источник мира» в Сирии.

«Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких- либо санкций», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что «Силы народной самообороны» быстро теряют позиции.

Эрдоган уточнил, что главная цель – вытеснить террористов на расстоянии 32 км от границ с Турцией вглубь Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США едут на переговоры с Эрдоганом

— Трамп подписал указ о введении санкций против Турции

— Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции