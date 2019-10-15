Эрдоган оценил санкции США против Турции
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Турция продолжит военную операцию «Источник мира» в Сирии.
«Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких- либо санкций», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что «Силы народной самообороны» быстро теряют позиции.
Эрдоган уточнил, что главная цель – вытеснить террористов на расстоянии 32 км от границ с Турцией вглубь Сирии.
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