Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА «Новости».

По его мнению, президенту Грузии необходимо извиниться.

«Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит — если он совершил ошибку», — заявил Володин.

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