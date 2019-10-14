Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Как отмечается в документе, параметры прогноза пенсионного обеспечения могут не привести к реальному росту пенсий, так как индексикации подвергаются только пенсии неработающих пенсионеров.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2020 году составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, далее — 5,9%, 5,6% и 5,5% соответственно.

В бюджете ПФР на 2020–2022 годы индексация для работающих пенсионеров не предусмотрена. То есть обещанное правительством увеличение пенсии на 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не коснется.

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