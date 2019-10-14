Сербская ветка для газа «Турецкого потока» будет готова в срок, заявил Вучич
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ветка газопровода в стране в продолжение «Турецкого потока» будет построена к назначенному сроку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление сербский лидер сделала в ходе встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Белграде.
«Все будет сделано в сроки, как мы обещали, до конца. У нас есть хорошее сотрудничество с Венгрией», — заявил Вучич.
Кроме того, политик подчеркнул важность подготовки газохранилища «Банатский двор» в Сербии.
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