Сербская ветка для газа «Турецкого потока» будет готова в срок, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ветка газопровода в стране в продолжение «Турецкого потока» будет построена к назначенному сроку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление сербский лидер сделала в ходе встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Белграде.

«Все будет сделано в сроки, как мы обещали, до конца. У нас есть хорошее сотрудничество с Венгрией», — заявил Вучич.

Кроме того, политик подчеркнул важность подготовки газохранилища «Банатский двор» в Сербии.

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