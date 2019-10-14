Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

В общей сложности ежегодно в России вводится в строй более 75 млн квадратных метров жилья.

Лидирующие позиции также заняли Тюменская область, Калининградская область, Краснодарский край и другие с 0,8 квадратного метра жилья на человека.

Меньше всего жилья за 12 месяцев введено в Камчатском крае и Мурманской области (менее 0,1 квадратного метра жилья на человека).

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