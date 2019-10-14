О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Отмечается, что остальную часть убытков, примерно 46%, несут страны, которые ввели экономические ограничения против России. По данным исследования, потери от санкций составляют $4 млрд.

Уточняется, что от общей части потерь «санкционирующих стран» больше всего страдает Евросоюз (92%), в котором 38% приходится на Германию, то есть $677 млн в месяц. Немецкое издание оценило такие показатели, как «поразительные выводы».

Кроме того, в исследовании приводятся данные о том, что компаниям Франции не удалось компенсировать потери за счет экспорта в другие страны французским предприятиям.

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