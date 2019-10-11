В Красном море произошел выброс нефти из-за взрыва на иранском танкере

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На иранском танкере, находящемся в Красном море, случился взрыв. Об этом информирует агентство ISNA.

Уточняется, что это произошло вблизи саудовского порта Джидда. Взрыв повредил два нефтяных отсека, что привело выбросу нефти в Красное море.

Как сообщается, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Также уточняется, что экипажу удалось взять ситуацию под свой контроль.

Предположительно, причиной взрыва мог стать террористический акт.