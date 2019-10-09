Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Отмечается, что в Анталье отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

По словам Барзыкина, вместо Турции можно поехать на курорты Средиземноморья, так как они сравнимы по цене, инфраструктуре и погоде. В качестве примера он привел Кипр, а также все Балканские страны.

Также он посоветовал россиянам рассмотреть Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.