Песков пояснил увеличение зарплаты Путина и Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат лидера государства Владимира Путина и премьера страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, оно является плановым.
«Да, плановая индексация», — ответил он на соответствующий вопрос.
До этого Путин распорядился повысить заработную плату себе и Медведеву. Прибавка к денежному вознаграждению составила 4,3%. Соответствующий указ был подписан и датирован 1 октября 2019 года.