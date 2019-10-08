Песков пояснил увеличение зарплаты Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат лидера государства Владимира Путина и премьера страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оно является плановым.

«Да, плановая индексация», — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого Путин распорядился повысить заработную плату себе и Медведеву. Прибавка к денежному вознаграждению составила 4,3%. Соответствующий указ был подписан и датирован 1 октября 2019 года.