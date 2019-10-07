Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Уточняется, что процент допустимой доли иностранной рабочей силы определяется отдельно в каждом виде экономической деятельности. При его вычислении во внимание берутся региональные особенности и значение трудоустройства граждан России в приоритетном порядке.

Согласно документу, допустимая доля рабочих-иностранцев в строительной области может составлять 80% от всех работников. Исключениея являются Бурятия, Амурская область и Москва. В Дагестане этот показатель составит 50%.

Сохранится установленная на нынешний год допустимая доля от всех работников, равная 50%, в сфере выращивания овощей. В 2020 году эта норма распространится на всю территорию России.

Что касается сфер деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, здесь допустимая доля составляет 26%, а в области спорта - 25%.

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