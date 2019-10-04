Решение о передаче «Транснефти» контроля над ПСП не принято

Информация о том, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение о передаче «Транснефти» пунктов сдачи и приёма нефти не соответствует действительности, рассказал «Газете.Ru» источник в отрасли.

Напротив, большинство участников совещания выступили резко против этой инициативы.

«Транснефти» поручено детализировать и объяснить свою позицию - говорит один из участников совещания у вице-премьера.

По его словам,на совещании обсуждался вопрос предельно допустимого уровня хлорорганики (ХОС) и ответственности «Транснефти» за качество нефти в трубе, - утверждает источник

«Транснефть» выразила готовность уточнить свою позицию по контролю над пунктами сдачи и приема нефти (ПСП) и представить ее вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшее время, рассказал один из участников совещания.

«Информация о том, что по этому вопросу приняты какие-либо решения не соответствует действительности. Участники совещания, включая Минэнерго, выступили против инициативы «Транснефти» по ПСП, поэтому компании поручено аргументировать свою позицию», - сказал он.

Когда состоится новое обсуждение, источник не уточнил.