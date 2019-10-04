Песков отреагировал на исследования о падении дохода среднего класса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, речь шла о докладе Высшей школы экономики, согласно которому средний класс России теряет доходы уже на протяжении пять лет.

Он также рассказал, что в Кремле подобным исследованиям уделяют большое внимание и рассматривают различные точки зрения, а также отметил, что ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе.

Песков пояснил, что ухудшение материального положения семей с рождением детей — это известная проблема, ведь с появлением нового члена в семье, доход на ее каждого члена уменьшается.

Пресс-секретарь также добавил, что ряд подобных явлений уже давно были приняты во внимание. Исходя из них, приняли целый набор мер, благодаря которому сейчас правительство увеличивает доходы населения. Работа над эти ведется и сейчас.

«Но еще раз повторяю, это все принимается во внимание», — подытожил Песков.