Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2»

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Власти Дании заявили о снятии политических возражений к вопросам строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что вопрос прокладки газопровода в исключительной экономической зоне Дании будет решаться на административном уровне.

Отмечается, что «Северный поток — 2», который уже завершен на 80%, ожидает разрешения на строительство со стороны Дании, поскольку на ее территории должен проходить последний виток газопровода.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Александр Новак заявил о запасных вариантах строительства «Северного потока — 2» в обход Дании.