В Чечне запрещают электронные сигареты

Парламент Чечни в четверг, 3 октября, принял закон об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Магомеда Даудова.

Предложенный в сентябре главой республики Рамзаном Кадыровым закон был принят депутатами единогласно. Документ вступит в силу через 14 дней после его подписания.

Известно, что в конце сентября в США зафиксировали девятый смертельный случай от курения электронной сигареты.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты.