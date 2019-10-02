США вводят пошлины на воздушные суда и сельскохозяйственную промышленность из ЕС

США после решения ВТО введут пошлины на воздушные суда в размере 10% и пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25% из Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пошлины вводятся в рамках штрафных санкций Всемирной торговой организации.

Они вступят в силу 15 октября.

Пошлины не будут распространяться на детали к самолетам.

До этого арбитр ВТО вынес решение по спору США и Евросоюза субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus. Он позволил Вашингтону ввести пошлины в размере $7,5 млрд в год.

Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС.