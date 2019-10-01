Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В нем одно из главных нововведений затрагивает статус налогового резидента — человека, который должен платить налоги внутри страны. На данный момент для получения этого статуса необходимо находиться в стране не менее 183 дней. Согласно инициативе, этот срок могут сократить до 90 дней.

Это значит, что если человек провел в стране три месяца, то он автоматически становится резидентом и должен платить налог с дохода, полученного за рубежом.

Также предлагается уравнять ставку НДФЛ на уровне 13% для налоговых резидентов и нерезидентов. Сейчас для нерезидентов она составляет 30%.

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