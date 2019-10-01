Банки начнут оценивать долговую нагрузку россиян

В России с 1 октября банки начнут оценивать заемщиков по уровню долговой нагрузки при кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин заявил, что оценить эффективность данного нововведения будет возможно не раньше следующего года.

Он также отметил, что Банк России рассчитывает на устойчивое снижение темпов роста ниже 20%. Доронкин добавил, что, если показатели будут хуже ожидаемых, то вероятно введение дополнительных ограничений.

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